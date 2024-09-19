«Газпром-медиа» сообщил о закрытии Comedy Club

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится цитата креативного продюсера программы Гарика Харламова на странице Газпром-Медиа Холдинга в социальной сети «ВКонтакте».
Гостями прощального выпуска станут звезды шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.
Телешоу впервые появилось на телеканале «ТНТ» 23 апреля 2005 года. За этот период вышло более 800 выпусков.