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«Газпром-медиа» сообщил о закрытии Comedy Club

Телеканал «ТНТ» объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Последний выпуск выйдет в эфир 20 сентября в 21:00.

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится цитата креативного продюсера программы Гарика Харламова на странице Газпром-Медиа Холдинга в социальной сети «ВКонтакте».

Гостями прощального выпуска станут звезды шоу «Женский стендап», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

Телешоу впервые появилось на телеканале «ТНТ» 23 апреля 2005 года. За этот период вышло более 800 выпусков.