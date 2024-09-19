Центробанк зафиксировал замедление роста цен на мясо в Ростовской области

В Ростовской области замедлился рост цен на несколько видов мяса, фарш, мясокопчености и яйца. К такому выводу по итогам августа 2024 года пришли в Центробанке России.
Эксперты считают, что на прилавках стало больше птицы, свинины и говядины, и это напрямую повлияло на стоимость этих продуктов. Причем увеличение производства в указанных категориях произошло как в регионе, так и по стране в целом.
Цены на фарш и мясокопчености не показали особого роста из-за снижения издержек на сырье, а замедление роста стоимости яиц объяснилось увеличением производства на донских птицефабриках и активным импортом.
— Годовой прирост цен на продовольствие в августе снизился до 11,08% после 11,31% в июле, — отметили в ЦБ.
Добавим, также в августе не пересматривались цены на обеды и ужины в столовых, кафе и ресторанах. На это повлияло снижение спроса среди жителей Дона.