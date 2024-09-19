Голодал, скитался по дворам, сам добывал еду. Через что прошел мальчик из детдома, прежде чем стать Сибирским Конором

Имя силача и бойца ММА из Иркутска, Сибирского Конора, Анатолия Надратовского появилось на слуху после его участия в федеральном шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Мужчина боролся за звание главного титана России, а также за приз — 10 миллионов рублей. Однако дойти до победы ему не удалось. Несмотря на это дерзкий и эпатажный участник запомнился зрителям. Сам Анатолий ранее признавался корреспонденту КП-Иркутск, что его характер закалился из-за непростого детства. Детдом, голод, улица… О судьбе силача решили рассказать в социально-документальном фильме. Вместе со съемочной группой сибиряк вернулся в родной город и в тот самый детский дом.