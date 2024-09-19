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Голодал, скитался по дворам, сам добывал еду. Через что прошел мальчик из детдома, прежде чем стать Сибирским Конором

О бойце ММА из Иркутска Анатолии Надратовском сняли документальный фильм.

Источник: Комсомольская правда

Имя силача и бойца ММА из Иркутска, Сибирского Конора, Анатолия Надратовского появилось на слуху после его участия в федеральном шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Мужчина боролся за звание главного титана России, а также за приз — 10 миллионов рублей. Однако дойти до победы ему не удалось. Несмотря на это дерзкий и эпатажный участник запомнился зрителям. Сам Анатолий ранее признавался корреспонденту КП-Иркутск, что его характер закалился из-за непростого детства. Детдом, голод, улица… О судьбе силача решили рассказать в социально-документальном фильме. Вместе со съемочной группой сибиряк вернулся в родной город и в тот самый детский дом.

Терял сознание от голода.

Анатолий родом из поселка Чунский Иркутской области. Будущего бойца ММА вместе с его старшим братом, разница с которым в 15 лет, мать растила одна. Отец мальчика ушел из семьи, когда он был еще ребенком.

— Когда мне было семь лет, мы втроем временно жили у маминой знакомой. Но у нее у самой была куча детей. В холодильнике пустота. Несколько раз я даже падал в голодные обмороки, — вспоминал Анатолий Надратовский. — Чтобы поесть, придумывал разные способы. То картошку помогал копать, то собирал металлолом, то выполнял мелкую работу для соседей…

Мальчишка был предоставлен сам себе: прогуливал школу, скитался по подъездам и подвалам. О нем ходила по району дурная слава, ведь чуть что не по нраву, в ход пускал кулаки. Мать Анатолия сыном не занималась. Свои проблемы топила в алкоголе.

С 10 до 17 лет Анатолий воспитывался в детдоме поселка Чунский. Фото: личный архив героя публикации.

— В результате, когда мне исполнилось 10, меня забрали в детский дом. Я постоянно сбегал из него, так как хотел быть вместе с мамой и братом. А однажды они уехали в Иркутск и не вернулись. Мне было тяжело свыкнуться с предательством. Но именно в этот период в моей жизни появился спорт.

Толя упросил воспитателей записать его в секцию рукопашного боя. Взамен дал обещание — больше никогда не сбегать. В расписании мальчишки появились тренировки. Со временем пришли первые победы и медали. Друзья гордились им.

— И вот однажды мама вернулась… Рассказала, что серьезно сломала ногу, поэтому была вынужденно поправлять здоровье. Пообещала, что все исправит и заберет меня…

Со временем женщина сдержала слово. Восстановилась в родительских правах и вернула уже повзрослевшего, 17-летнего, сына в семью. Кроме того, обзавелась жильем, сделала ремонт и отказалась от алкоголя.

— Я не обижаюсь на то, что было. Я считаю, что это все позволило мне стать тем, кем я являюсь сейчас…

Сибирский Конор Макгрегор.

Дальнейшая жизнь Надратовского складывалась вполне обычно. Отслужил в армии, вернулся домой, получил образование тренера-преподавателя, но устроился на работу в пожарную часть. Повезло Анатолию и в личной жизни. Парень женился, вскоре у него родилась дочь. Правда, сохранить брак супругам не удалось, спустя пять лет они развелись. Но отношения с бывшей супругой сумел сохранить хорошие. Дочь Анатолия пошла по стопам отца, она любит спорт и занимается дзюдо.

Спустя 7 лет службы в МЧС, мужчина забрал трудовую и решил полностью посвятить себя боевым искусствам. Анатолий переехал в Иркутск и занялся универсальным боем. В него входит несколько навыков: бой на ринге, прохождение полосы препятствий, метание холодного оружия, стрельба из пневматики.

Спустя 7 лет службы в МЧС, мужчина забрал трудовую и решил полностью посвятить себя боевым искусствам. Фото: из личного архива героя публикации

— Меня прозвали иркутским Конором из-за внешнего сходства с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Помимо этого, у нас с ним схожие стратегии ведения боя. В 2022 году я начал карьеру в ПОП-ММА. За моими плечами восемь побед, семь поражений и одна ничья.

Почти дошел до победы.

На спортсмена обратили внимание продюсеры телеканала ТНТ и пригласили его на кастинг шоу «Титаны».

В проекте принимали участие 99 атлетов, боролись за приз в 10 миллионов рублей. Испытания для спортсменов разрабатывал искусственный интеллект, он же определял чемпионов и проигравших.

Сибирский Конор боролся за 10 миллионов рублей в шоу на федеральном канале. Фото: личный архив героя публикации.

Анатолий признается: сначала хотел отказаться от участия. Но в результате передумал. И не зря! Боец из Иркутска стал одним из самых ярких участников проекта. Он уверенно справлялся с заданиями и вырывал победу на протяжении всех испытаний. И лишь в конце заключительного 12-го эпизода, сибиряк уступил профессиональному каскадеру и скалолазу из Дагестана Магомедрасулу Рабаданову. Мужчинам нужно было перетянуть бетонный блок, привязанный с обеих сторон за канаты и цепи. Именно дагестанец сделал последний рывок и стал первым победителем шоу.

Побывал на малой Родине.

После поражения в шоу Анатолий Надратовский принял участие в съемках социально-документального фильма о тяжелых судьбах людей и непростом жизненном пути. Авторы проекта захотели подробно рассказать о Сибирском Коноре. Съемочная группа приехала в Иркутск.

— Побывали в деревне Чуне и Лесогорске. Увидели дом, где прошло детство. Затем направились в стены знакомого приюта, где были пролиты первые слезы…

В детский дом Анатолий приехал не с пустыми руками. Фото: из личного архива героя публикации

В детский дом Анатолий приехал не с пустыми руками. Боец ММА привез воспитанникам мешок подарков.

— Также побывали в гостях у первого детского тренера — Сергея Ковальчука, который и привил любовь к спорту. Провели тренировку в зале. Повспоминали прошлое…

Также Анатолий вместе со съемочной командой посетил свою школу. Сибирский Конор не оставил без внимания ни учителей, которые когда-то выгоняли его с уроков за плохое поведение, ни детей, которые пришли в восторг от появления знаменитости. После этого шоумен отправился на Байкал.

Шоумен также побывал на Байкале. Фото: из личного архива героя публикации

— Родные просторы приняли с распростертыми руками, лишний раз доказав, что сибирское гостеприимство ни с чем не перепутаешь!