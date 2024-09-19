Госжилинспекция Татарстана рассказала, как изменились жалобы людей за 10 лет

За 2023 год Госжилинспекция Татарстана получила 30 тыс. вопросов, которые содержались в 17 тыс. обращений. За первое полугодие 2024 года вопросов поступило еще больше. Об этом сообщил сегодня начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин в прямом эфире «Татарстан онлайн».