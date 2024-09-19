Стало известно имя муравьеда в Калининградском зоопарке, которое выбирали всем городом

В Калининградском зоопарке выбрали имя для маленького муравьеда. Напомним, свои варианты в течение нескольких дней присылали жители региона, а выбор делала компания, которая опекает животное. Как сообщает пресс-служба зоопарка, самец гигантского муравьеда, рожденный 11 февраля 2024 года, будет именоваться Вуди.