Стало известно имя муравьеда в Калининградском зоопарке, которое выбирали всем городом

В Калининградском зоопарке выбрали имя для маленького муравьеда. Напомним, свои варианты в течение нескольких дней присылали жители региона, а выбор делала компания, которая опекает животное. Как сообщает пресс-служба зоопарка, самец гигантского муравьеда, рожденный 11 февраля 2024 года, будет именоваться Вуди.
Под этой кличкой он и войдет в международную информационную систему.
Победителем конкурса назвали калининградку Екатерину Уштареву, которая и предложила это имя. Ей достались сувениры и билеты в зоопарк.
Еще три участника конкурса получили поощрительные призы.