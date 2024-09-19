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Стало известно имя муравьеда в Калининградском зоопарке, которое выбирали всем городом

Последнее слово сказал представитель компании, которая опекает животное.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке выбрали имя для маленького муравьеда. Напомним, свои варианты в течение нескольких дней присылали жители региона, а выбор делала компания, которая опекает животное. Как сообщает пресс-служба зоопарка, самец гигантского муравьеда, рожденный 11 февраля 2024 года, будет именоваться Вуди.

Под этой кличкой он и войдет в международную информационную систему.

Победителем конкурса назвали калининградку Екатерину Уштареву, которая и предложила это имя. Ей достались сувениры и билеты в зоопарк.

Еще три участника конкурса получили поощрительные призы.

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