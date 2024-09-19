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Медсестра из Самары награждена медалью «За спасение погибавших»

Медсестру с позывным «Мышка» наградили медалью.

Источник: городская администрация

Медицинская сестра-анестезист из Самары отправилась на передовую СВО. Молодую девушку представили к награде. Об этом сообщили в городской администрации.

— Девушка отправилась в зону СВО, чтобы помогать нашим бойцам, которые сражаются за свою страну. На протяжении года девушка эвакуирует и спасает жизни наших бойцов, в буквальном смысле вытаскивая их с того света, — указано в сообщении мэрии.

Девушка получила позывной «Мышка» за самоотверженный труд, вытаскивая мужчин с поля боя. Она быстро проникала на линию фронта и помогала российским бойцам. Государственную награду получают граждане, спасшие людей в экстремальных ситуациях.

медицина