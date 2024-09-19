Медсестра из Самары награждена медалью «За спасение погибавших»

Медицинская сестра-анестезист из Самары отправилась на передовую СВО. Молодую девушку представили к награде. Об этом сообщили в городской администрации.
— Девушка отправилась в зону СВО, чтобы помогать нашим бойцам, которые сражаются за свою страну. На протяжении года девушка эвакуирует и спасает жизни наших бойцов, в буквальном смысле вытаскивая их с того света, — указано в сообщении мэрии.
Девушка получила позывной «Мышка» за самоотверженный труд, вытаскивая мужчин с поля боя. Она быстро проникала на линию фронта и помогала российским бойцам. Государственную награду получают граждане, спасшие людей в экстремальных ситуациях.