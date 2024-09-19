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В Челябинскую область 20 сентября вернутся грозы

Но прежде будут заморозки.

Сейчас в Олбани: +23° 3 м/с 69% 754 мм рт. ст. +19°

Надвигающийся арктический циклон постепенно меняет погоду в Челябинской области. В пятницу, 20 сентября, в регионе впервые с начала осени прогремят грозы. А ближайшей ночью в некоторых районах ожидаются заморозки в воздухе и на почве до −3 градусов, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областной гидрометцентр.

Уже ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем осадки будут сопровождаться громом и молнией. Возможная гроза прогнозируется в том числе и в Челябинске. В отдельных районах утром возможен туман.

Температура воздуха в темное время суток будет варьироваться от 5 до 10 градусов тепла. Заморозки — при прояснении. Днем потеплеет до +21 градуса.