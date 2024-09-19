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В Омске создадут Центр пробации для помощи бывшим осужденным

С 1 января 2025 года в полную силу вступает федеральный закон «О пробации».

Источник: Комсомольская правда

В УФСИН России по Омской области обсудили создание первого в регионе Центра пробации. Его создание продиктовано необходимостью исполнения федерального закона «О пробации».

Частично он вступил в силу уже в этом году. С января 2025 года начинает действовать его последняя часть, включающая социальную адаптацию лиц, уже освободившихся из мест лишения свободы.

В Центре пробации они смогут временно проживать, получить помощь в восстановлении документов, оформить социальные услуги, содействие в трудоустройстве и решении других насущных вопросов.

Отметим, что в Омске уже долгое время функции Центра пробации по факту выполняет Центр социальной адаптации на улице Семиреченской.