В Омске создадут Центр пробации для помощи бывшим осужденным

В УФСИН России по Омской области обсудили создание первого в регионе Центра пробации. Его создание продиктовано необходимостью исполнения федерального закона «О пробации».
Частично он вступил в силу уже в этом году. С января 2025 года начинает действовать его последняя часть, включающая социальную адаптацию лиц, уже освободившихся из мест лишения свободы.
В Центре пробации они смогут временно проживать, получить помощь в восстановлении документов, оформить социальные услуги, содействие в трудоустройстве и решении других насущных вопросов.
Отметим, что в Омске уже долгое время функции Центра пробации по факту выполняет Центр социальной адаптации на улице Семиреченской.