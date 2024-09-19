Кид Кади предположил, почему у него и J. Cole не получается коллаборация

На днях поклонник написал Кади в X (Twitter), заявив, что сотрудничество рэперов станет «лучшим коллабом всех времен». В ответ исполнитель рассказал, что J.Cole должен был появиться в альбоме Кида Indicud (2013), но не смог написать текст под его бит. Позже музыкант обратился к Джею с предложением поработать над пластинкой INSANO (2024), но тот так и не связался с ним. «Я не думаю, что Коул меня недолюбливает. Я думаю, у него просто не случился коннект с тем, что я ему послал. Надеюсь, однажды это произойдет», — подытожил артист.