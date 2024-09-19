Пляж в Геленджике смыло после сильного ливня

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как вода разрушила инфраструктуру и размыла песчаную полосу пляжа. Синоптики ранее предупреждали о надвигающейся непогоде, включая ливни, грозы и шквальный ветер до 23 м/с.