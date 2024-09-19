Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляж в Геленджике смыло после сильного ливня

В Геленджике ливень смыл часть пляжа «Дельфин», расположенного рядом с улицей Революционной.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°

Об этом сообщают очевидцы, опубликовавшие видео последствий в социальных сетях. Сильные осадки привели к разрушению части пляжа, который буквально оказался в море.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как вода разрушила инфраструктуру и размыла песчаную полосу пляжа. Синоптики ранее предупреждали о надвигающейся непогоде, включая ливни, грозы и шквальный ветер до 23 м/с.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о подобных разрушениях, которые произошли в Новороссийске, где стихия повредила часть набережной Адмирала Серебрякова, создав глубокие провалы в пешеходной зоне.