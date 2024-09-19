Пляж в Геленджике смыло после сильного ливня

Об этом сообщают очевидцы, опубликовавшие видео последствий в социальных сетях. Сильные осадки привели к разрушению части пляжа, который буквально оказался в море.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как вода разрушила инфраструктуру и размыла песчаную полосу пляжа. Синоптики ранее предупреждали о надвигающейся непогоде, включая ливни, грозы и шквальный ветер до 23 м/с.
Ранее «Новая Кубань» сообщала о подобных разрушениях, которые произошли в Новороссийске, где стихия повредила часть набережной Адмирала Серебрякова, создав глубокие провалы в пешеходной зоне.