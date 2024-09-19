Книжный магазин на Алексеевской в Нижнем Новгороде снесут до ноября

Напомним, что открытый в 2023 году, «Книжный Новгород» стал одним из символов города, привлекая покупателей своей уникальной книжной подборкой от независимых издательств. Его интерьер даже был удостоен награды Innovative Public Interior Award за лучший общественный дизайн в этом году.