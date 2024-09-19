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Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Оксане Фёдоровой

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России телеведущей Оксане Фёдоровой (Бородиной). Указ размещен 19 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Бородиной Оксане Геннадьевне», — говорится в документе.

Оксана Фёдорова после участия и победы на конкурсах «Мисс Санкт-Петербург» (1999 год), «Мисс Россия» (2001 год) и «Мисс Вселенная» (2002 год) стала телеведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», снималась в сериалах и фильмах.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что автору и исполнителю песен Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом SHAMAN, присвоено звание заслуженного артиста России.