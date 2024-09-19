Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ Оксане Фёдоровой

Оксана Фёдорова после участия и победы на конкурсах «Мисс Санкт-Петербург» (1999 год), «Мисс Россия» (2001 год) и «Мисс Вселенная» (2002 год) стала телеведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», снималась в сериалах и фильмах.