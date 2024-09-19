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В Омске закрывается последний фонтан

Кроме того, в парке культуры и отдыха уходят на зимовку два аттракциона.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 19 сентября, официальный паблик городских парков Омска в ВК сообщил о скором прекращении работы ряда объектов. Сообщается, что в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ уходят на зимовку аттракцион «Морская охота» и бассейн с лодочками «Юнга».

«Время отдохнуть от морских приключений. Лодочки отправятся на зимнюю спячку», — сообщает пресс-служба парков.

Кроме того, в связи с наступлением холодов прекращает работу сухой фонтан «Холодушка». Напомним, что другие городские фонтаны по указанию мэра выключили ещё в начале сентября.

Весной фонтан и объекты развлечений вернутся, чтобы радовать омичей, говорится в сообщении. А до того парк предложит горожанам зимние развлечения.

Стоит заметить, что для фонтанов Омска этот год был весьма успешным: после двадцатилетней спячки пробудился фонтан у библиотеки имени Пушкина, был частично отремонтирован фонтан на Театральной площади, после капитальной замены оборудования вошёл в строй фонтан у Цирка.

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