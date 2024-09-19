В Омске закрывается последний фонтан

Сегодня, 19 сентября, официальный паблик городских парков Омска в ВК сообщил о скором прекращении работы ряда объектов. Сообщается, что в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ уходят на зимовку аттракцион «Морская охота» и бассейн с лодочками «Юнга».
«Время отдохнуть от морских приключений. Лодочки отправятся на зимнюю спячку», — сообщает пресс-служба парков.
Кроме того, в связи с наступлением холодов прекращает работу сухой фонтан «Холодушка». Напомним, что другие городские фонтаны по указанию мэра выключили ещё в начале сентября.
Весной фонтан и объекты развлечений вернутся, чтобы радовать омичей, говорится в сообщении. А до того парк предложит горожанам зимние развлечения.
Стоит заметить, что для фонтанов Омска этот год был весьма успешным: после двадцатилетней спячки пробудился фонтан у библиотеки имени Пушкина, был частично отремонтирован фонтан на Театральной площади, после капитальной замены оборудования вошёл в строй фонтан у Цирка.