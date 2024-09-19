В Омске закрывается последний фонтан

Стоит заметить, что для фонтанов Омска этот год был весьма успешным: после двадцатилетней спячки пробудился фонтан у библиотеки имени Пушкина, был частично отремонтирован фонтан на Театральной площади, после капитальной замены оборудования вошёл в строй фонтан у Цирка.