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Уровень дохода у жителей Ростовской области вырос на 16,8%

Средние доходы жителей Ростовской области в первом полугодии составили 45,6 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Уровень доходов жителей Ростовской области вырос на 16,8%. Этот вывод сделали аналитики Ростовстата при сравнении данных за январь — июнь 2024 и 2023 годов.

— За полгода среднедушевые денежные поступления составили 45,6 тысячи рублей. Под доходами понимаются средства, поступившие в семью в виде оплаты труда, заработка от предпринимательской деятельности, пенсий и стипендий, — говорится в исследовании.

В указанный период люди чаще всего тратили полученные деньги на покупку товаров, оплату услуг, а также на обязательные платежи и взносы.

По уровню доходов населения в первом полугодии 2024 года Ростовская область оказалась на втором месте после Краснодарского края (55,8 тысячи рублей).