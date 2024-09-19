Уровень дохода у жителей Ростовской области вырос на 16,8%

Уровень доходов жителей Ростовской области вырос на 16,8%. Этот вывод сделали аналитики Ростовстата при сравнении данных за январь — июнь 2024 и 2023 годов.
— За полгода среднедушевые денежные поступления составили 45,6 тысячи рублей. Под доходами понимаются средства, поступившие в семью в виде оплаты труда, заработка от предпринимательской деятельности, пенсий и стипендий, — говорится в исследовании.
В указанный период люди чаще всего тратили полученные деньги на покупку товаров, оплату услуг, а также на обязательные платежи и взносы.
По уровню доходов населения в первом полугодии 2024 года Ростовская область оказалась на втором месте после Краснодарского края (55,8 тысячи рублей).