В Самарской области повысят тарифы на техосмотр автомобилей с 1 января 2025

С 1 января 2025 года в Самарской области планируют повысить тарифы на техосмотр транспортных средств. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства.
В нем предлагается установить предельные размеры платы за проведение ТО на 2025 год. Из пояснительной записки к документу следует, что тарифы на 2025 год проиндексированы по отношению к действующим, так как операторы ТО не представили в правительство свои предложения по ценообразованию.
В связи с этим расценки проиндексировали на уровень инфляции — 7,42%. Так, ТО легкового автомобиля с салоном до 8 мест будет иметь предельный размер платы до 1097 рублей, для машин, в которых более 8 мест, но технически допустимая максимальная масса не превышает 5 тонн, предельный тариф повысится до 1978 рублей.
Для транспортных средств с более 8 местами для сидения и технически допустимой максимальной массой, превышающей 5 тонн, установят предельный размер платы за ТО в размере 2269 рублей. Остальные тарифы доступны на сайте. Ранее цены поднимали в сентябре 2023 года.