В Самарской области повысят тарифы на техосмотр автомобилей с 1 января 2025

В нем предлагается установить предельные размеры платы за проведение ТО на 2025 год. Из пояснительной записки к документу следует, что тарифы на 2025 год проиндексированы по отношению к действующим, так как операторы ТО не представили в правительство свои предложения по ценообразованию.