Во время саммита БРИКС «Казань Экспо» закроют для всех машин, кроме кортежей

«На “Казань Экспо” особый режим безопасности введен уже с 13 сентября. С 19 по 25 октября доступ в центр, частично — в аэропорт Казани, в гостиницу Kravt будет осуществляться только по специальным аккредитациям, которые выдает ФСО России. Кроме кортежей, остальные члены делегаций будут доставляться только электропоездами со станции Вахитово. Другой транспорт допускаться не будет», — пояснил спикер.