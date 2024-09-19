Татьяна Буланова выпустила клип на песню «Мама моя милая»

В ролике с этническими мотивами раскрывается затронутая в треке тема отношений между матерью и дочерью и их понимания любви. Действие происходит в сельской местности, где главная героиня влюбляется во всадника. Ее мать переживает за нее. Клип наполнен поэтичными символами вроде яблока как искушения, зеркала как души и прочих.