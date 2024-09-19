NYT: Израиль заранее создал подставные фирмы для выпуска взрывающихся пейджеров

Израиль создал «современного троянского коня», готовя операцию против «Хезболлы» в Ливане, пишет NYT. Еще за несколько лет до подрыва пейджеров его разведка открыла в Венгрии подставную компанию, главным «клиентом» которой стала «Хезболла». В результате серии взрывов погибли около 30 человек, тысячи ранены. Официально Израиль не брал на себя ответственность за операцию, но негласно Моссад признал, что стоял за атакой. Перед взрывом спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке якобы от руководства «Хезболлы», чтобы как можно больше людей поднесли гаджеты к лицу.