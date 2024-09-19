Экс-премьер Чечни Хучиев предложил Кравцову убрать теорию Дарвина из учебников

Помощник председателя правительства России и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, заявив, что она противоречит религиозным убеждениям и может способствовать духовному разложению детей.
Хучиев высказал это мнение в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета. Он подчеркнул, что теория эволюции идет вразрез с религиозными учениями и считает необходимым убрать её из образовательной программы.
«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию», — передает его слова РБК.
На данный момент Сергей Кравцов не прокомментировал предложение Хучиева.
Прежде Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5−9-х классов, которые планируется ввести в федеральный перечень учебной литературы в декабре текущего года. Он уточнил, что обучение по новым учебникам истории начнется уже с сентября 2025 года, после внесения всех необходимых уточнений и общего обсуждения.