Экс-премьер Чечни Хучиев предложил Кравцову убрать теорию Дарвина из учебников

Прежде Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5−9-х классов, которые планируется ввести в федеральный перечень учебной литературы в декабре текущего года. Он уточнил, что обучение по новым учебникам истории начнется уже с сентября 2025 года, после внесения всех необходимых уточнений и общего обсуждения.