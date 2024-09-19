Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Чечни Хучиев предложил Кравцову убрать теорию Дарвина из учебников

Экс-премьер Чечни Хучиев призвал исключить теорию Дарвина из школьных учебников, заявив, что она противоречит религиозным убеждениям.

Источник: РИА "Новости"

Помощник председателя правительства России и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, заявив, что она противоречит религиозным убеждениям и может способствовать духовному разложению детей.

Хучиев высказал это мнение в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета. Он подчеркнул, что теория эволюции идет вразрез с религиозными учениями и считает необходимым убрать её из образовательной программы.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию», — передает его слова РБК.

На данный момент Сергей Кравцов не прокомментировал предложение Хучиева.

Прежде Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5−9-х классов, которые планируется ввести в федеральный перечень учебной литературы в декабре текущего года. Он уточнил, что обучение по новым учебникам истории начнется уже с сентября 2025 года, после внесения всех необходимых уточнений и общего обсуждения.

образование
религии