В Ростове-на-Дону состоится донорская суббота

21 сентября в Ростове-на-Дону проведут донорскую акцию. Сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга можно будет с 8:30 до 13 часов на Ченцова, 71/63 Б, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
— Желающие стать донорами костного мозга дополнительно заполнят формы согласий и анкету. Вступить в регистр могут граждане России от 18 до 45 лет с весом более 50 кг и не имеющие противопоказаний по аналогии с донорством крови, — напомнили добровольцам.
Посетителям при себе нужно иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области и СНИЛС. За добрые дела будут награждать сувенирами.
Важно! В течение трех суток перед донацией не следует принимать обезболивающие лекарства. За 48 часов нужно исключить алкоголь, за 24 часа — прием жирной, копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, шоколада, бананов. Человек не должен иметь симптомы простуды и ОРВИ.
Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа.