В Ростове-на-Дону состоится донорская суббота

— Желающие стать донорами костного мозга дополнительно заполнят формы согласий и анкету. Вступить в регистр могут граждане России от 18 до 45 лет с весом более 50 кг и не имеющие противопоказаний по аналогии с донорством крови, — напомнили добровольцам.