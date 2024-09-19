В Первоуральске несколько школ закрыли на карантин из-за вспышки менингита

В Первоуральске десять классов нескольких школ и один детский сад закрыли на карантин, который ввели из-за вспышки ОРВИ, пневмонии и менингита. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе мэрии города.
По данным на 19 сентября, на карантине по ОРВИ находятся десять классов и одна группа в детском саду. Полностью ни одно из учреждений не закрывалось.
— Управлением образования ежедневно ведется мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях. В этих классах организовано обучение с применением дистанционных форм обучения, — рассказали в администрации Первоуральска.
Ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга массово закрывают школы. Причиной тому послужила вспышка пневмонии среди детей.
Так, с 14 сентября в школе № 16 на дистанционное обучение были переведены 14 классов. А с 18 сентября дома будут обучаться ученики школ № 19, 23, 79 и 181. Заболевания выявлены в 47 классах учреждений.