Жителей Уфы в выходные приглашают на сельхозярмарки

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.