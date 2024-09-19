Омским журналистам вручили награды

Сегодня, 19 сентября, в канун Дня омской прессы губернатор Виталий Хоценко поздравил журналистов с праздником, поблагодарил за работу и вручил им награды.
Торжество состоялось в зале официальных церемоний правительства Омской области.
Благодарственными письмами Губернатора Омской области отмечены главные редакторы районных газет Андрей Фролов («Знамя труда»), Елена Гаврилова («Время»), Ольга Алексина («Наша иртышская правда»), обозреватель ИА «Омскрегион» Мария Гавриленко, начальник отдела по работе с Омской областью АНО «Диалог Регионы» Матвей Рубаненко, корреспонденты АО «Омские Медиа» Любовь Сидоркина и Анастасия Вишова, ведущая «Часа новостей» Юлия Комарова, операторы Сергей Гаврилов и Дмитрий Алдыгебченко, корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева и оператор Егор Киреев, заместитель министра внутренней политики Ольга Колесник.
«Омские медиа живут вместе с событиями, людьми, историей, Омской областью. Вы приняли самое непосредственное участие изначально в предупреждении, а затем и ликвидации последствий паводка в Усть-Ишимском районе и помощи жителям. Вы информировали о подъёме воды, как и куда эвакуироваться в пункты временного размещения, кто в этом помогает, а впоследствии — о выплатах, гуманитарной помощи, доступных мерах поддержки. И вы делали это во благо людей. Хочу поблагодарить вас за чуткое отношение к людям, за желание помогать, в том числе за моральную поддержку семей участников специальной военной операции. Это все труд, большая работа и вместе мы обязательно победим», — отметил Виталий Хоценко.
День омской прессы отмечается 20 сентября — с даты первого выхода в 1871 году газеты «Акмолинские областные ведомости».