Омским журналистам вручили награды

«Омские медиа живут вместе с событиями, людьми, историей, Омской областью. Вы приняли самое непосредственное участие изначально в предупреждении, а затем и ликвидации последствий паводка в Усть-Ишимском районе и помощи жителям. Вы информировали о подъёме воды, как и куда эвакуироваться в пункты временного размещения, кто в этом помогает, а впоследствии — о выплатах, гуманитарной помощи, доступных мерах поддержки. И вы делали это во благо людей. Хочу поблагодарить вас за чуткое отношение к людям, за желание помогать, в том числе за моральную поддержку семей участников специальной военной операции. Это все труд, большая работа и вместе мы обязательно победим», — отметил Виталий Хоценко.