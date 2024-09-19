Зарплата до 50 тысяч рублей, салон красоты и кружки: Что ждет в Азовской колонии осужденную за перевозку наркотиков во Вьетнаме Марию Дапирку

К слову, досугу осужденных некоторые могут даже позавидовать. Женщины ходят в кружки, занимаются вокалом, танцами и принимают участие в концертах, которые устраивают в актовом зале. А еще на территории колонии есть салон красоты. В нем работает одна из осужденных. Женщины могут сделать там прическу или окрасить волосы. Причем, мастер работает еще и в таких техниках как мелирование и шатуш (колорирование, — прим. ред.).