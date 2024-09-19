Зарплата до 50 тысяч рублей, салон красоты и кружки: Что ждет в Азовской колонии осужденную за перевозку наркотиков во Вьетнаме Марию Дапирку

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина с крупной партией наркотиков. В чемодане у девушки нашли почти три килограмма запрещенного вещества. Мария уверяла, что о тайнике не знала. А ее близкие выдвинули версию о том, что наркотики в чемодан подбросил жених-нигериец.
В итоге, во Вьетнаме Марию признали виновной. Ростовчанке грозила смертная казнь. Однако ее приговорил ее к пожизненному лишению свободы.
ИЗ ВЬЕТНАМА — В АЗОВСКУЮ КОЛОНИЮ.
В общей сложности, во вьетнамской тюрьме россиянка провела десять (!) лет. И за это время всего лишь дважды поговорила с мамой по телефону.
— Маша старалась не терять оптимизма, не расстраивать нас. Даже попросила прислать краски и потом передавала вместе с консулом открытки, которые сама рисовала ко всем праздникам, — рассказывала мама в одном из интервью «Комсомольской правде Ростов-на-Дону».
Все эти годы родные пытались добиться перевода Марии в Россию. И в феврале 2023 года ростовский суд одобрил прошение, назначив наказание в рамках российского права (см.ниже). В итоге во Вьетнаме, спустя полтора года, пошли навстречу и передали осужденную российскому правосудию.
И вот уже в конце августа 2024-го Мария вернулась на родину. Наказание она отбывает в женской исправительной колонии в Азове.
15 МИНУТ НА ЗАРЯДКУ И ПОЛЧАСА НА УМЫВАНИЕ.
Первое время Мария провела на карантине: проходила флюорографическое исследование, сдавала кровь.
Со слов мамы Ольги в азиатской тюрьме дочь плела рыбацкие сети и выращивала овощи. А рацион Марии там был очень скромным, в основном, заключенным давали рис.
Так что неудивительно, что условия содержания в азовской колонии Ростовской области Мария, говорит наш источник, оценила намного выше, чем в азиатской тюрьме.
Сегодня жизнь осужденной Дапирки четко регламентирована. При этом время распределено так, что его хватает на все. После подъема женщинам дают 15 минут на зарядку. Около получаса уходит на умывание и заправку кроватей. Затем — осмотр и завтрак, после которого заключенные идут на работу.
ШИТЬ МЕШКИ ИЛИ СПЕЦОДЕЖДУ.
Выбор занятия, хоть и небольшой, но есть. В колонии — два швейных цеха. В одном делают мешки, во втором — спецодежду. Где работать — решает начальство исправительной колонии. Однако ко мнению осужденных, кончено, прислушиваются.
Чем будет заниматься Мария Дапирка, пока не ясно: карантин закончился только на днях. Но вот сумму заработка спрогнозировать можно. Каждая из работниц получает не меньше прожиточного минимума. Доход зависит от выработки. Некоторым женщинам начисляют около 40−50 тысяч рублей в месяц.
Рабочий график строится в соответствии с трудовым кодексом. После рабочего дня — ужин. Вечером у каждой из заключенных есть два часа на личные дела.
В это время можно читать: в библиотеке — хороший выбор книг, а еще смотреть телевизор или заниматься хобби.
МОЖЕТ ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ.
К слову, досугу осужденных некоторые могут даже позавидовать. Женщины ходят в кружки, занимаются вокалом, танцами и принимают участие в концертах, которые устраивают в актовом зале. А еще на территории колонии есть салон красоты. В нем работает одна из осужденных. Женщины могут сделать там прическу или окрасить волосы. Причем, мастер работает еще и в таких техниках как мелирование и шатуш (колорирование, — прим. ред.).
При желании Мария Дапирка сможет в неволе освоить и новую профессию. Напомним, перед тем как сесть во вьетнамскую тюрьму, она работала гидом.
— В ПТУ ИК-18 обучаются по специальностям: портной, повар, оператор ЭВМ, а также мастер отделочных строительных работ, — сообщается на сайте ГУ ФСИН по Ростовской области.
Но далеко идущие планы по саморазвитию в стенах колонии, вероятно, пока в планы осужденной не входят. По словам мамы, не исключено, что адвокат дочери подаст прошение в суд об условно-досрочном освобождении.
Ведь по законам РФ за наркопреступление Мария уже отсидела большую часть срока.