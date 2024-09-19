В Крыму появился новый автобусный маршрут

Маршрут № 448−22 соединит Фрунзе и Евпаторию. Маршрут был запущен по просьбам местных жителей. Об этом сообщает Правительство Крыма в своем Tg-канале.
«Выход новых отечественных автобусов на городские и пригородные маршруты в Крыму стал возможным благодаря масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта», — сообщили в правительстве.
Ранее «Крымтроллейбус» запустил новый маршрут между Веселым и Солнечным через Симферополь. С начала года в Крыму появилось 20 новых автобусных маршрутов. Во время летнего сезона объем перевозок в Крыму увеличивается в 2,5 раза.