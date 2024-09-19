В Крыму появился новый автобусный маршрут

Ранее «Крымтроллейбус» запустил новый маршрут между Веселым и Солнечным через Симферополь. С начала года в Крыму появилось 20 новых автобусных маршрутов. Во время летнего сезона объем перевозок в Крыму увеличивается в 2,5 раза.