Азорский антициклон и два бабьих лета: Синоптики назвали причину затянувшегося тепла в Нижнем Новгороде

Нынешний сентябрь порадовал нижегородцев на редкость теплой погодой. Вот уже несколько недель столбики термометров держатся на летних отметках +22…+24 градуса. Чем вызван такой подарок природы и когда жать похолодания в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде’рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
— Ольга Дмитриевна, что у нас творится с погодой? Почему у нас в сентябре жара +25 градусов?
— Давайте обратимся к нашим истокам, народному календарю. Сухая теплая погода у нас началась 25 августа, потом становилось все теплее и мы плавно перешли в молодое бабье лето, которое по народному календарю у нас продолжается с 25 августа по 11 сентября. А вот уже с 14 по 21 сентября идет обычное бабье лето. Оно всегда знаменуется усилением в наших районах антициклона. Чаще всего это Азорский антициклон, с которого у нас все и началось. Потом он прижился на европейской территории России, и до сих пор погодные процессы происходят под его влиянием. На протяжении пяти дней среднесуточная температура была на 7 градусов выше нормы. Такие продолжительные периоды тепла, когда молодое бабье лето плавно перетекает в настоящее бабье лето, это редкое явление. Такое случается раз в 10−15 лет.
— А были ли побиты какие-то рекорды за это время?
— Как ни странно, за этот период мы ни разу побили абсолютный максимум дня. Самыми жаркими остаются сентябри 1909, 1938 и 1974 года. Главный рекорд −1909 год, когда до 11 сентября держалась тридцатиградусная жара.
— А когда ждать похолодания?
— В этом году все идеально совпало с народным календарем — бабье лето простоит до 21 сентября. Уже на следующий день с северо-западным ветром в наш регион начнут приходить более прохладные воздушные массы. С начала следующей рабочей недели температура воздуха будет на 1−2 градуса ниже нормы. Хочу предупредить садоводов, что
— А какой вообще будет осень? Есть ли уже какой-то предварительный прогноз?
— Если говорить о сентябре, то каких-то существенных осадков я не вижу. Да, на севере могут быть небольшие дожди, но, в основном, будет сухой арктический воздух. Что касается октября, то нельзя забывать, что в любом случае это месяц, когда включается отопление. А значит, среднесуточная температура в любом случае будет ниже 8 градусов. В целом температурный фон и количество осадков будет около нормы. Как ни странно, изменение климата на осенние месяцы не так сильно повлияло. Октябрь часто нас радует золотой осенью, под которой я имею в виду не столько теплую погоду, сколько сухую. Это когда листва желтеет и падает — красивая пушкинская картина.
— Ольга Дмитриевна, а когда будет первый снег?
— По климатической летописи самое ранее выпадение было 10 сентября 1968 года. Эту дату мы уже проехали. Бывало, что первый снег выпадал и в начале декабря. Но обычно все же это происходит в октябре. Конечно, он сразу же тает. Устойчиво в Нижнем Новгороде снег обычно ложится