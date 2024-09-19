Азорский антициклон и два бабьих лета: Синоптики назвали причину затянувшегося тепла в Нижнем Новгороде

— Давайте обратимся к нашим истокам, народному календарю. Сухая теплая погода у нас началась 25 августа, потом становилось все теплее и мы плавно перешли в молодое бабье лето, которое по народному календарю у нас продолжается с 25 августа по 11 сентября. А вот уже с 14 по 21 сентября идет обычное бабье лето. Оно всегда знаменуется усилением в наших районах антициклона. Чаще всего это Азорский антициклон, с которого у нас все и началось. Потом он прижился на европейской территории России, и до сих пор погодные процессы происходят под его влиянием. На протяжении пяти дней среднесуточная температура была на 7 градусов выше нормы. Такие продолжительные периоды тепла, когда молодое бабье лето плавно перетекает в настоящее бабье лето, это редкое явление. Такое случается раз в 10−15 лет.