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В Ростове-на-Дону начали второй этап реконструкции улицы Вавилова

В Ростове стартовал второй этап реконструкции дороги на улице Вавилова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали второй этап реконструкции улицы Вавилова. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Для сокращения сроков параллельно с работами первого этапа начали реализовывать мероприятия второго этапа, — написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что сейчас одновременно строятся три путепровода. На одном объекте уже установили бетонные сваи, на втором — ведут бурение и бетонирование свай, на третьем — приступили к возведению съездов.

Кроме того, завершается строительство основной дороги первого этапа и местных проездов. Сейчас рабочие обустраивают тротуары. Вместе с этим продолжается обустройство сети водо- и электроснабжения, создаются канализации и ливневки.

— Подрядчик постоянно поддерживает дорожное покрытие в нормативном состоянии для безопасного проезда транспорта, — добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, реконструкцию Вавилова должны завершить в 2025 году. Проектом изначально предполагалось расширение проезжей части от Особенной до Сосновой и строительство развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.

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