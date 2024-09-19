В Ростове-на-Дону начали второй этап реконструкции улицы Вавилова. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Для сокращения сроков параллельно с работами первого этапа начали реализовывать мероприятия второго этапа, — написал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер отметил, что сейчас одновременно строятся три путепровода. На одном объекте уже установили бетонные сваи, на втором — ведут бурение и бетонирование свай, на третьем — приступили к возведению съездов.
Кроме того, завершается строительство основной дороги первого этапа и местных проездов. Сейчас рабочие обустраивают тротуары. Вместе с этим продолжается обустройство сети водо- и электроснабжения, создаются канализации и ливневки.
— Подрядчик постоянно поддерживает дорожное покрытие в нормативном состоянии для безопасного проезда транспорта, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, реконструкцию Вавилова должны завершить в 2025 году. Проектом изначально предполагалось расширение проезжей части от Особенной до Сосновой и строительство развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.