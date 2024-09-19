Бесплатный газ проведут не всем: какие подводные камни ждут нижегородцев при газификации СНТ

Если у вас уже есть дом, который по документам числится как садовый, принять участие в программе не получится: сначала нужно перевести его в статус жилого. Для этого необходимо подготовить техническое заключение и вместе с заявлением, выпиской из ЕГРН на дом и землю отнести в МФЦ или муниципалитет, к которому относится СНТ. Также потребуется нотариально заверенное согласие других собственников и заинтересованных лиц. Здание должно соответствовать строительным, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости. При получении положительного решения необходимо еще раз обратиться в МФЦ, чтобы зарегистрировать смену назначения дома в госреестре.