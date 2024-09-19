Бесплатный газ проведут не всем: какие подводные камни ждут нижегородцев при газификации СНТ

В апреле 2024 года председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о распространении программы социальной газификации на некоммерческие садовые товарищества. Оно подразумевает бесплатное подведение газовых труб к границам дачных участков, что сэкономит уйму денег садоводам и позволит получить более надежный и удобный источник энергии, а значит, улучшить качество жизни. Какие участки могут претендовать на бесплатный газопровод и как принять участие в этой программе, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова.
Какие СНТ могут претендовать на газификацию
Чтобы попасть в госпрограмму, СНТ должно находиться в границах населенного пункта, который уже подключен к сетям газоснабжения либо он есть в план-графике на газификацию. У садоводов должны быть правоустанавливающие документы на участки и оформлено право на жилой дом.
— Чтобы зарегистрировать право на вновь построенный жилой дом, есть два порядка — упрощенный до 2031 года, где по «дачной амнистии» можно подать технический план и документы о праве собственности на землю, либо подать в администрацию уведомление о том, что вы построили или планируете закончить строительство дома.
Если у вас уже есть дом, который по документам числится как садовый, принять участие в программе не получится: сначала нужно перевести его в статус жилого. Для этого необходимо подготовить техническое заключение и вместе с заявлением, выпиской из ЕГРН на дом и землю отнести в МФЦ или муниципалитет, к которому относится СНТ. Также потребуется нотариально заверенное согласие других собственников и заинтересованных лиц. Здание должно соответствовать строительным, санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости. При получении положительного решения необходимо еще раз обратиться в МФЦ, чтобы зарегистрировать смену назначения дома в госреестре.
Как принять участие в программе газификации СНТ
По условиям программы догазификации трубы прокладываются только до границы участка. Все дальнейшие работы по заведению газа в дом, включая разводку и оборудование, владелец оплачивает самостоятельно. Необходимо, чтобы помещение, куда заводится газ, соответствовало всем установленным требованиям.
Если СНТ — действующее юридическое лицо, необходимо провести общее собрание членов товарищества. Садоводы должны решить, кто будет представлять их интересы в вопросе газификации, а также проголосовать за размещение газопровода на территориях общего пользования. Участников должно быть не менее 50%, две трети должно быть «за».
Газификация — это длительный процесс, поэтому заявки можно подавать уже сейчас. По словам Екатерины Головановой, на сегодняшний день в Нижегородской области заявки на газификацию подали порядка 270 садовых товариществ.
— Чем раньше вы подадите документы, тем быстрее вы попадете в программу, — объясняет Екатерина Голованова. — Но даже если вы в нее попадете, не факт, что по плану-графику вам проведут газ раньше всех, потому что будут смотреться условия существующих газораспределительных сетей и прочее.
Если СНТ ликвидировано, то граждане также имеют право на догазификацию — в этом случае заявки будут подаваться в индивидуальном порядке при наличии общего соглашения.
Газопроводу нужны широкие проезды
Газопровод — надземный или подземный — проходит по землям общего пользования СНТ, и на него накладывается статус охранной зоны на 4 метра.
— Если проезды самовольно заужены заборами, то часть охранной зоны попадет на земельные участки. Там могут находиться сараи и хозпостройки, но дом там нельзя будет построить, — пояснила специалист. Она также добавила, что газораспределительные сети не должны находиться в непосредственной близости от линий электропередач.
Поэтому прежде чем подавать заявку на газификацию, важно учитывать ширину земель общего пользования, чтобы не получилось так, что в схеме газопровод пройдет по жилому дому.