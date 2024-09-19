Приставы описывают имущество Самарской епархии

Как следует из материалов дела, епархия не согласилась со стоимостью дополнительных работ, однако в ходе назначенной в рамках суда экспертизы было установлено, что выполнение работ было необходимо для придания комплексу храма завершенного архитектурного вида и нормального функционирования, введение объекта в эксплуатацию без выполнения данных работ было невозможно. Решение суда устояло в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.