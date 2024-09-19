Приставы описывают имущество Самарской епархии

ООО «Самараметроспецстрой» Юрия Софронова являлось генеральным подрядчиком строительства Софийского собора (Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского) в Самаре, открытие которого прошло в 2018 году и было приурочено к 1030-летию Крещения Руси.
В сентябре 2023 года Арбитражный суд Самарской области взыскал с Самарской епархии РПЦ в пользу СМСС 56 млн руб. и неустойку в размере 8 млн руб.
Как следует из материалов дела, епархия не согласилась со стоимостью дополнительных работ, однако в ходе назначенной в рамках суда экспертизы было установлено, что выполнение работ было необходимо для придания комплексу храма завершенного архитектурного вида и нормального функционирования, введение объекта в эксплуатацию без выполнения данных работ было невозможно. Решение суда устояло в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.
В июле этого года в арбитражный суд обратилась судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Ленинского района Самары Ольга Глушакова, в иске она потребовала обратить взыскание на земельный участок епархии площадью 680 кв. м на ул. Садовой, 86 (двухэтажный жилой дом) и разрешить реализацию имущества путем проведения открытых торгов. Очередное заседание суда назначено на восьмое октября.