Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две крымчанки получили звание «Мать-героиня»

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено крымчанкам Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, крымская семья Тютеньковых была удостоена медали ордена «Родительская слава».

Ранее «МК в Крыму» сообщал, что 6 сентября в Феодосии семьи Холодяковых и Чачуа получили удостоверения многодетной семьи нового образца. Документы предоставляют им возможность пользоваться мерами социальной поддержки в любом регионе России без необходимости замены.

Также стало известно, что глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил двум многодетным семьям аналогичные удостоверения. Обладателями стали семья Черных, воспитывающая восьмерых детей, и семья Астаховых, у которых пятеро детей.