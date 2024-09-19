Две крымчанки получили звание «Мать-героиня»

Ранее «МК в Крыму» сообщал, что 6 сентября в Феодосии семьи Холодяковых и Чачуа получили удостоверения многодетной семьи нового образца. Документы предоставляют им возможность пользоваться мерами социальной поддержки в любом регионе России без необходимости замены.