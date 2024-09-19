Пьяный капитан судна забыл пять туристов на Байкале: прокуратура заинтересовалась делом

Водитель судна забыл пять туристов на одной из остановок во время экскурсии. В СМИ и социальных сетях появилась информация, что подвыпивший капитан не проверил количество вернувшихся пассажиров и продолжил маршрут по озеру Байкал. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокураторе.