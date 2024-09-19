Лучшие фото 19 сентября

Посетительница у картины «Верка» на выставке «Адепты красного. Малявин & Архипов» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Государственная Третьяковская галерея представляет выставочный проект, приуроченный к двум юбилейным датам: 155 лет со дня рождения Филиппа Малявина в 2024 году и 95 лет со дня смерти Абрама Архипова в 2025 году.