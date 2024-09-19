Лучшие фото 19 сентября

Служба гражданской обороны Португалии сообщает о 81 активном очаге возгорания на материковой части страны. Борьбу с огнем ведут несколько тысяч пожарных.
Северная Корея провела испытательные пуски новой тактической баллистической ракеты и модернизированной стратегической крылатой ракеты.
Туристы ожидают возможности сфотографироваться на рассвете в храмовом комплексе Ангкор-Ват. Ангкор-Ват — храмовый комплекс в честь бога Вишну, построенный королем Сурьяварманом II в первой половине XII века в области Ангкор, провинции Сиемреап на севере Камбоджи.
Серферы катаются на волне Маскаре (бор) на реке Дордонь недалеко от Сен-Пардона на юго-западе Франции. Бор (от старонорвежского bara — волна, зыбь) — аномально высокая приливная волна, возникающая в устьях некоторых рек и узких заливов и движущаяся вверх по их рукавам.
Модель на показе коллекции Roberto Cavalli весна-лето 2025 в Милане. Показ был посвящен Роберто Кавалли, который ушел из жизни в апреле этого года во Флоренции.
Здание венгерского парламента в центре Будапешта. Из-за идущих на протяжении нескольких дней дождей Дунай вышел из берегов.
МРК «Град» проекта 21631 в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» — серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река-море».
Посетительница у картины «Верка» на выставке «Адепты красного. Малявин & Архипов» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Государственная Третьяковская галерея представляет выставочный проект, приуроченный к двум юбилейным датам: 155 лет со дня рождения Филиппа Малявина в 2024 году и 95 лет со дня смерти Абрама Архипова в 2025 году.
По меньшей мере 23 человека погибли в результате тайфунов «Бебинка», «Дженер» и «Пуласан» на Филиппинах.
Канатная дорога на курорте «Архыз». Курорт открылся в 2013 году в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии на восточной границе Западного Кавказа.