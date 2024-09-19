В Ростовской области снова обновились цены на все марки топлива

В Ростовской области в период с 10 до 16 сентября 2024 года обновились цены на все виды горючего. Данные публикует Росстат.
В среднем по региону бензин 16 сентября стоил 59,28 рубля, неделей ранее ценник находится в пределах 59,18 рубля.
Стоимость отдельных марок горючего:
АИ-92: 9 сентября — 53,64 рубля, 16 сентября — 53,69 рубля;
АИ-95: 9 сентября — 60,02 рубля, 16 сентября — 60,09 рубля;
АИ-98 и выше: 9 сентября — 72,13 рубля, 16 сентября — 72,43 рубля;
Дизельное топливо: 9 сентября — 62,82 рубля, 16 сентября — 62,97 рубля;
Добавим, 16 сентября общая цена за бензин по ЮФО составила 60,26 рубля, за дизель — 64,61 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,51 и 66,89 рубля соответственно.