В ростовской колонии Мария Дапирка может зарабатывать до 50 тысяч в месяц и посещать салон красоты

В женскую исправительную колонию в Азове Ростовской области из тюрьмы во Вьетнаме перевели Марию Дапирку. Женщину в 2014 году задержали в аэропорту. Во время обыска в чемодане нашли около трех килограммов наркотиков. По местным законам, Марии грозила смертная казнь, в итоге ее приговорили к пожизненному сроку. В азиатской тюрьме ростовчанка провела 10 лет. В августе этого года ее перевели в Россию.
В азовской колонии условия содержания существенно и в лучшую сторону отличаются от того, что происходило во Вьетнаме. К примеру, в России Мария при желании в колонии сможет обучиться новой специальности.
— В ПТУ ИК-18 обучаются по специальностям: портной, повар, оператор ЭВМ, а также мастер отделочных строительных работ, — сообщается на сайте ГУ ФСИН по Ростовской области.
Также Мария Дапирка может работать в швейном цехе. В колонии делают мешки и спецодежду. Зарплата зависит от выработки. Минимальная сумма равна МРОТу, а «потолок» варьируется в районе 50 тысяч рублей.
Ольга — мама осужденной, говорит, что, вероятно, адвокат дочери будет подавать прошение в суд об условно-досрочном освобождении.