В ростовской колонии Мария Дапирка может зарабатывать до 50 тысяч в месяц и посещать салон красоты

В женскую исправительную колонию в Азове Ростовской области из тюрьмы во Вьетнаме перевели Марию Дапирку. Женщину в 2014 году задержали в аэропорту. Во время обыска в чемодане нашли около трех килограммов наркотиков. По местным законам, Марии грозила смертная казнь, в итоге ее приговорили к пожизненному сроку. В азиатской тюрьме ростовчанка провела 10 лет. В августе этого года ее перевели в Россию.