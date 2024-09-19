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Телеведущая Оксана Федорова стала заслуженной артисткой России

Телеведущая Оксана Федорова (Бородина) стала заслуженной артисткой России. Соответствующий указ подписал 19 сентября президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, Федорова получила почетное звание артистки РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Оксана Федорова была телеведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», а также снималась в сериалах и фильмах. Кроме того, в период с 1999 по 2002 год она участвовала в конкурсах «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», где одержала победу.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что автору и исполнителю песен Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом SHAMAN, присвоено звание заслуженного артиста России.