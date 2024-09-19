Телеведущая Оксана Федорова стала заслуженной артисткой России

Оксана Федорова была телеведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», а также снималась в сериалах и фильмах. Кроме того, в период с 1999 по 2002 год она участвовала в конкурсах «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», где одержала победу.