Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гагаринский парк вернулся баклан Яшка

В Симферопольский парк прилетел знаменитый баклан Яшка.

Источник: МБУК «Парки столицы»

Баклан Яшка прилетает в Гагаринский парк каждую осень. Несмотря на то, что эти птицы считаются стайными, Яшка любит проводить время не с сородичами, а с жителями Симферополя. Об этом рассказали в МБУК «Парки столицы».

«Он стал настоящим героем симферопольского водоема и любимцем всех гостей и работников парка. Баклан по-прежнему реагирует на свое имя и приветствует знакомых людей расправленными крыльями», — сказали администрации организации.

Яшка собирается осесть в столице Крыма до весны. Также КП-Крым сообщала, что на полуостров прилетел редкий черный аист.

флора и фауна