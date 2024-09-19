В Гагаринский парк вернулся баклан Яшка

Баклан Яшка прилетает в Гагаринский парк каждую осень. Несмотря на то, что эти птицы считаются стайными, Яшка любит проводить время не с сородичами, а с жителями Симферополя. Об этом рассказали в МБУК «Парки столицы».
«Он стал настоящим героем симферопольского водоема и любимцем всех гостей и работников парка. Баклан по-прежнему реагирует на свое имя и приветствует знакомых людей расправленными крыльями», — сказали администрации организации.
Яшка собирается осесть в столице Крыма до весны. Также КП-Крым сообщала, что на полуостров прилетел редкий черный аист.