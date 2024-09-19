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«Крымэнерго»: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое и Феодосии отключат свет 20 сентября 2024

Часть Симферополя останется без света 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Крыму 20 сентября 2024 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое и Феодосии.

В пресс-службе компании ГУП РК «Крымэнерго» отметили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. В ведомстве также отметили, что график отключений может измениться.

Отключения света в Симферополе 20 сентября 2024

улица Амет-Хана Султана, 2−98, 1−61;

улица Кемаль Якуб, 2−76, 1−73;

улица Умют, 40−62, 3−9;

улица Инам, 16−38; 13−33;

переулок Элем, 4−16, 3−7;

улица Акима Джеппара, 4−22, 3−21;

улица Абдуль Тейфук, 2−38, 1−27;

улица Айдын, 33−53;

улица Сахарова, 2−38, 1−33;

улица Янтарная, 4;

улица Кипарисная, 5;

улица Девлет Гирея, 2−128, 1−137;

улица Озенбаш, 2−128, 25−119;

улица Вели Ибраимова, 1−101;

улица Фенерли, 2−126, 41−73;

улица Акъташ, 5, 23−47;

улица Акъ Къая, 15−73;

улица Грибная, 22−34, 23−33;

улица Звездная, 2−18, 1−15.

улица Балаклавская, 73А;

улица Хвойная, 72−84, 67−73;

улица Миндальная, 48−106, 43−95;

улица Къокъулы, 20−26.

Отключения света в Евпатории 20 сентября 2024

город Евпатория:

улица Матвеева, 2Р;

улица Симферопольская, 94а, 94 В, 98, 99а, 104а.

пгт Новоозерное:

улица Донузлавская, 3, ГК «Якорь» ЗТП-27ДУ.

Отключения света в Алуште 20 сентября 2024.

улица Партизанская, 11, Алуштинская.

центральная городская больница,

торговые павильоны в районе больницы.

Отключения света в Ялте 20 сентября 2024

пгт Гаспра:

Алупкинское шоссе, 8, 8А;

пгт Кореиз:

Алупкинское шоссе, 1, 5А, 8А, 10, 10А, 10 В,

переулок Юсуповский, 1−5Д, 9Б;

ФЛ Будиловский;

ФЛ Бутакова.

Отключения света в Керчи 20 сентября 2024.

улица Буденного, ⅖, 7.

улица Войкова, 26б.

улица Гагарина, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2;

улица Горького, 5.

улица Шапошникова;

улица Василевского;

улица Говорова;

улица Тимошенко;

улица Мерецкова;

улица Маршала Рыбалко.

Отключения света в Джанкое 20 сентября 2024

город Джанкой:

улица Садовая;

улица Южная, 113 А.

село Жилино.

село Орденоносное.

село Марьино.

село Тургенево.

село Медведевка.

село Марьино:

улица Днепровская, КТП-914, улица Южная.

село Зерновое: улица Канальская, улица Садовая;

п/к Учительский;

село Соленое Озеро: Военная часть.

Отключения света в Феодосии 19 сентября 2024

город Феодосия:

улица Большевистская, 1−38;

переулок Большевистский, 1−6;

улица Крупской, 2−22;

переулок Крупской, 1−5;

улица Корабельная, 1, 2;

улица Рабочая, 1, 2;

переулок Водосточный, 11, 13;

улица Старокарантинная, 17;

улица Лесная, 23;

переулок Барсова, 7−12.

пгт Приморский:

улица Железнодорожная, 9, 11.

село Степное: массив «Степной».

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