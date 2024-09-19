«Крымэнерго»: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое и Феодосии отключат свет 20 сентября 2024

Отключения света в Крыму 20 сентября 2024 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое и Феодосии.
В пресс-службе компании ГУП РК «Крымэнерго» отметили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. В ведомстве также отметили, что график отключений может измениться.
Отключения света в Симферополе 20 сентября 2024
улица Амет-Хана Султана, 2−98, 1−61;
улица Кемаль Якуб, 2−76, 1−73;
улица Умют, 40−62, 3−9;
улица Инам, 16−38; 13−33;
переулок Элем, 4−16, 3−7;
улица Акима Джеппара, 4−22, 3−21;
улица Абдуль Тейфук, 2−38, 1−27;
улица Айдын, 33−53;
улица Сахарова, 2−38, 1−33;
улица Янтарная, 4;
улица Кипарисная, 5;
улица Девлет Гирея, 2−128, 1−137;
улица Озенбаш, 2−128, 25−119;
улица Вели Ибраимова, 1−101;
улица Фенерли, 2−126, 41−73;
улица Акъташ, 5, 23−47;
улица Акъ Къая, 15−73;
улица Грибная, 22−34, 23−33;
улица Звездная, 2−18, 1−15.
улица Балаклавская, 73А;
улица Хвойная, 72−84, 67−73;
улица Миндальная, 48−106, 43−95;
улица Къокъулы, 20−26.
Отключения света в Евпатории 20 сентября 2024
город Евпатория:
улица Матвеева, 2Р;
улица Симферопольская, 94а, 94 В, 98, 99а, 104а.
пгт Новоозерное:
улица Донузлавская, 3, ГК «Якорь» ЗТП-27ДУ.
Отключения света в Алуште 20 сентября 2024.
улица Партизанская, 11, Алуштинская.
центральная городская больница,
торговые павильоны в районе больницы.
Отключения света в Ялте 20 сентября 2024
пгт Гаспра:
Алупкинское шоссе, 8, 8А;
пгт Кореиз:
Алупкинское шоссе, 1, 5А, 8А, 10, 10А, 10 В,
переулок Юсуповский, 1−5Д, 9Б;
ФЛ Будиловский;
ФЛ Бутакова.
Отключения света в Керчи 20 сентября 2024.
улица Буденного, ⅖, 7.
улица Войкова, 26б.
улица Гагарина, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2;
улица Горького, 5.
улица Шапошникова;
улица Василевского;
улица Говорова;
улица Тимошенко;
улица Мерецкова;
улица Маршала Рыбалко.
Отключения света в Джанкое 20 сентября 2024
город Джанкой:
улица Садовая;
улица Южная, 113 А.
село Жилино.
село Орденоносное.
село Марьино.
село Тургенево.
село Медведевка.
село Марьино:
улица Днепровская, КТП-914, улица Южная.
село Зерновое: улица Канальская, улица Садовая;
п/к Учительский;
село Соленое Озеро: Военная часть.
Отключения света в Феодосии 19 сентября 2024
город Феодосия:
улица Большевистская, 1−38;
переулок Большевистский, 1−6;
улица Крупской, 2−22;
переулок Крупской, 1−5;
улица Корабельная, 1, 2;
улица Рабочая, 1, 2;
переулок Водосточный, 11, 13;
улица Старокарантинная, 17;
улица Лесная, 23;
переулок Барсова, 7−12.
пгт Приморский:
улица Железнодорожная, 9, 11.
село Степное: массив «Степной».