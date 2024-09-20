Каждый день в Самарской области 2000 человек заражаются ОРВИ

Сезонный рост заболеваемости отмечается в Самарской области. Каждый день 2000 человек заболевают ОРВИ и 400 — коронавирусом. Об этом врио министра Армен Бенян рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом.
— Важно сделать прививку, чтобы избежать тяжелых форм заболеваний, — предупредил врио министра.
Когда человек обращается в лечебное учреждение, ему проводят тестирование на COVID-19 и грипп. Грипп вызывает множество осложнений, снизить риск которых в 20 раз может своевременная вакцинация. Прививочная кампания от гриппа в Самарской области стартовала в августе.