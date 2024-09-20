Каждый день в Самарской области 2000 человек заражаются ОРВИ

Когда человек обращается в лечебное учреждение, ему проводят тестирование на COVID-19 и грипп. Грипп вызывает множество осложнений, снизить риск которых в 20 раз может своевременная вакцинация. Прививочная кампания от гриппа в Самарской области стартовала в августе.