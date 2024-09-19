Почему чем больше ездишь по России, тем острее чувство, что Петербург превращается в дыру

Рывок. Говорю вам, отдельный город совершил рывок. И таких по стране масса, я только года за два в десятке таких была. В которые приезжаешь и на их фоне видишь петербургскую стагнацию. У нас грязь, разруха и отсталость. Я в Тюмень как в будущее попала. У них даже супермаркеты в спальных районах — как из будущего. Совсем другая отделка, выкладка. Весы сами распознают товар, причем правильно и быстро! И тут, и в Екатеринбурге есть сети супермаркетов с бесплатными туалетами, водой, льдом для напитков и Wi-Fi. В Петербурге по франшизе открыли шесть — осталось два, ибо люди воруют лед и приходят из дома с пятилитровыми бутылями — за водой. Честно! В кафе у них тоже все другое. Более здоровое меню. Тут не трескают мясо «по-хранцузски» и салат из крабовых палочек: люди покупают брокколи, паровые биточки, салат из рукколы с киноа… Я не шучу.