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В СК РФ узнали о ситуации жительницы Ростова-на-Дону, ожидающей жилье 40 лет

Жительнице Ростова уже 40 лет не выдают квартиру, дело взяли на контроль в СК.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростова-на-Дону в течение 43 лет не может получить положенное ей по закону жилье и вынуждена ютиться с сыном в небольшой комнате общежития. Об этой ситуации узнали в Следственном комитете России.

— Сейчас донские следователи ведут процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль после обращения женщины, — рассказали в Следкоме РФ.

Ростовчанке 66 лет. Она ждет обещанных квадратных метров с 1981 года, находясь первой в очереди. Сейчас пенсионерка живет в здании 1974 года постройки, стены которого прогнили, имеют трещины и плесень. Канализация в доме неисправна.

Также в Ростове проверят проблему с расселением людей из аварийного жилья на улице Ульяновской.