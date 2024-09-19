В СК РФ узнали о ситуации жительницы Ростова-на-Дону, ожидающей жилье 40 лет

Жительница Ростова-на-Дону в течение 43 лет не может получить положенное ей по закону жилье и вынуждена ютиться с сыном в небольшой комнате общежития. Об этой ситуации узнали в Следственном комитете России.
— Сейчас донские следователи ведут процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль после обращения женщины, — рассказали в Следкоме РФ.
Ростовчанке 66 лет. Она ждет обещанных квадратных метров с 1981 года, находясь первой в очереди. Сейчас пенсионерка живет в здании 1974 года постройки, стены которого прогнили, имеют трещины и плесень. Канализация в доме неисправна.
Также в Ростове проверят проблему с расселением людей из аварийного жилья на улице Ульяновской.