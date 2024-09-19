Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще стали пользоваться безналичной оплатой в общественном транспорте

Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в настоящее время терминалы безналичной оплаты имеются во всех автобусах, электричках, трамваях, троллейбусах, как Ростова, так и всей Ростовской области. Каждый день пассажиры оплачивают в них картой 400 тысяч поездок. А кроме удобства, такая система позволяет повысить уровень безопасности в транспорте, поскольку водителю не нужно отвлекаться на получение наличных и выдачу сдачи.