Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще стали пользоваться безналичной оплатой в общественном транспорте

Эксперты отмечают, что в Ростовской области безналичная оплата проезда становится все более популярной. По данным Сбера, только за последние три месяца жителями и гостями области было оплачено 36 млн поездок на общественном транспорте. По сравнению с таким же периодом 2023 года это количество увеличилось в 1,5 раза.
Ростов-на-Дону традиционно входит в Топ-5 городов России по числу безналичных оплат в транспорте. Карта здесь часто и активно используется для оплаты проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, городских электричках. С недавнего времени возможность безналичной оплаты через эквайринг появилась и в донских теплоходах.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в настоящее время терминалы безналичной оплаты имеются во всех автобусах, электричках, трамваях, троллейбусах, как Ростова, так и всей Ростовской области. Каждый день пассажиры оплачивают в них картой 400 тысяч поездок. А кроме удобства, такая система позволяет повысить уровень безопасности в транспорте, поскольку водителю не нужно отвлекаться на получение наличных и выдачу сдачи.
— Мы продолжаем содействовать повышению комфорта и доступности различных услуг для жителей региона, для нас это одна из приоритетных задач, — пояснил Константин Бугрим.
Отмечается, что безналичная оплата также стала качественным инструментом аналитики для перевозчиков. Она позволяет контролировать безбилетный проезд, настраивать отчеты и обеспечивает круглосуточную экспертную поддержку.