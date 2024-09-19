РИА Новости: Прилепина планировали убить выстрелом в затылок в Москве

19 сентября в ходе судебного заседания Пермяков сообщил, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина $20 тыс. (1,8 млн рублей). При этом он заявил, что не стал бы приводить в действие взрывное устройство, если бы заметил Шубина, пишет ТАСС. Как сообщил источник, на допросе фигурант хоть и признал свою вину, но ~не раскаялся в попытке убить писателя~.