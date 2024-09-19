В Калининграде из-за жары в сентябре повторно зацвели рододендроны

«Высокие температуры и достаточное количество влаги создают идеальные условия для повторного формирования цветочных почек. Также, стоит отметить, что стрессовые факторы, такие как недостаток света или резкие перепады температур тоже могут провоцировать растения на повторное цветение», — говорится в сообщении.