В Калининграде из-за жары в сентябре повторно зацвели рододендроны

В парках Калининграда повторно зацвели рододендроны. Об этом, публикуя фото, сообщает дирекция ландшафтных парков города.
Одной из причин повторного цветения называется аномально теплая погода этого сентября.
«Высокие температуры и достаточное количество влаги создают идеальные условия для повторного формирования цветочных почек. Также, стоит отметить, что стрессовые факторы, такие как недостаток света или резкие перепады температур тоже могут провоцировать растения на повторное цветение», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что повторное цветение может негативно сказаться на здоровье растений. Если наступят холода, растения могут не успеть подготовиться к зиме. В этом случае, возможно, придется обрезать цветущие побеги, чтобы сохранить здоровье кустарников.