Последние новости к вечеру 19 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 сентября 2024 года.
Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве
Представитель Владислава Бакальчука сообщил о его задержании на 48 часов. По его словам, совладельцу Wildberries было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК. В результате стрельбы у офиса компании погибли два человека, семеро получили ранения.
PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов россиян
С 7 октября PayPal вводит комиссию. Она будет действовать для счетов, неактивных в течение 12 месяцев. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом. Она применяется к личным и корпоративным счетам, говорится в сообщении платежной системы.
Путин заявил о передовых технологиях при создании БПЛА
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники разрабатываются с использованием современных технологий. Это позволяет России иметь преимущество на поле боя.
Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России
Минфин РФ сообщил, что миссия МВФ была отложена из-за технической неготовности фонда. Новые сроки еще не определены, хотя Россия готова к консультациям. Ранее ожидалось, что они начнутся 16 сентября в онлайн-формате, затем планировался визит представителя МВФ.
Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной
Лукашенко заявил Пушилину, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной по тем же принципам, что и с ДНР. Он отметил, что дети из региона приезжают в страну на лечение и отдых, и пообещал помощь в строительстве.