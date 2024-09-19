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Последние новости к вечеру 19 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 19 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 19 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 сентября 2024 года.

Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве

Источник: @WBakalchuk

Представитель Владислава Бакальчука сообщил о его задержании на 48 часов. По его словам, совладельцу Wildberries было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК. В результате стрельбы у офиса компании погибли два человека, семеро получили ранения.

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов россиян

С 7 октября PayPal вводит комиссию. Она будет действовать для счетов, неактивных в течение 12 месяцев. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом. Она применяется к личным и корпоративным счетам, говорится в сообщении платежной системы.

Путин заявил о передовых технологиях при создании БПЛА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники разрабатываются с использованием современных технологий. Это позволяет России иметь преимущество на поле боя.

Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Минфин РФ сообщил, что миссия МВФ была отложена из-за технической неготовности фонда. Новые сроки еще не определены, хотя Россия готова к консультациям. Ранее ожидалось, что они начнутся 16 сентября в онлайн-формате, затем планировался визит представителя МВФ.

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Источник: AP 2023

Лукашенко заявил Пушилину, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной по тем же принципам, что и с ДНР. Он отметил, что дети из региона приезжают в страну на лечение и отдых, и пообещал помощь в строительстве.