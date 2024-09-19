Не променяет медицинский халат на модельные шпильки: Участница «Мисс Россия-2024» из Ростова мечтает открыть детскую клинику

18-летняя Александра Мандрыкина представит Ростов-на-Дону в национальном конкурсе красавиц «Мисс Россия 2024». До финала, который состоится 5 октября, осталось чуть больше двух недель. Девушка уже находится в Москве, где топ-50 красоток страны усердно тренируются перед выходом на сцену.
Выпускница агентства’Имидж-Элит«рассказала в интервью “КП — Ростов-на-Дону”, как проходит подготовка, и поделилась своими самыми сокровенными мечтами.
СПОРТ ПОМОГАЕТ.
Александра — ростовчанка до мозга костей. Родилась и выросла в южной столице. Девушка, как и многие в ее семье, нашла свое призвание — лечить детей. Но будущий педиатр, второкурсница Ростовского медуниверситета, однажды поставила себе цель стать королевой красоты.
— Моделинг всегда был моим хобби, и я участвовала в фотосессиях только в пределах Ростова. Но в 16 лет поставила себе цель попасть на «Мисс Россия», и стала активно участвовать в конкурсах. На сегодня уже заработала весомый титул — «Мисс Ростов 2023», — говорит Саша.
По словам Александры, подготовка к финалу — очень трудоемкий процесс.
— Каждый день мы с девочками тренируемся, работаем над собой и уделяем время не только внешности, но и внутреннему развитию. Лично мне очень помогает то, что я 13 лет занималась синхронным плаванием и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Так что с детства привыкла к самодисциплине. График очень напряженный, и физнагрузка позволяет снять усталость.
ОБРЯД НА УДАЧУ.
Ростовчанка признается, что никаких счастливых талисманов с собой не брала, но есть у нее один секрет, благодаря которому можно настроиться на победу.
— Я верю, что, если не пообщаюсь с семьей вечером хотя бы чуть-чуть, то следующий день будет не очень приятным. Все-таки поддержка родителей и братьев очень много значит для меня, и ее я беру с собой всегда. Можно считать это своеобразной традицией или обрядом на удачу.
Кстати, с братьями-двойняшками у Саши связан самый яркий эпизод жизни.
— Самое яркое, оно же и самое первое осознанное воспоминание — это, когда в день моего рождения любимая мама после некоторого отсутствия вернулась с папой домой. А на руках он нес моих новорожденных братьев-близнецов Константина и Тимофея. Сечас им уже по 15 лет. В этот день родители подарили мне самый дорогой подарок — двух лучших друзей на всю жизнь.
Да и группа поддержки у дончанки огромная.
— Все мои родные каждый день напоминают о том, как они верят в меня! Я также надеюсь, что найду поддержу среди жителей своего любимого родного города, потому что для меня это действительно важно.
ПОДРАБАТЫВАЕТ В КЛИНИКЕ.
Александра уверена: если станет королевой красоты, все равно ни за что не променяет резиновые тапочки медработника на модельные шпильки. Блистать на высоте каблуков будет в свободное от работы время, но и медицинский халат на ней сидит прекрасно.
— Я учусь на педиатра, а, когда есть время, подрабатываю в медицинской клинике на самых разных специальностях. Могу быть регистратором, отвечать на звонки, общаться с клиентами, вести социальные сети. Иногда принимаю участие в съемках, но это скорее подработка.
Несмотря на огромную занятость студентки-медика, Саша не забывает и об увлечениях, которых у нее очень много.
— Я очень люблю читать, играю на калимбе (африканский ударный музыкальный инструмент с молоточком, — прим. ред.) и являюсь главной хоккейной болельщицей своих братьев, посещаю и смотрю почти все их матчи.
ПРО ФИГУРУ И СЛАДКОЕ.
18-летняя красотка не скрывает, что сохраняет точеную фигурку благодаря любви к спорту и умению вовремя гордо пройти мимо сладостей.
— Придерживаюсь интуитивного питания и как будущий врач знаю — на любой диете можно сидеть только после назначения ее специалистом. Любимое блюдо, конечно, десерт — крем-брюле. А спорт для меня — это не только тренажеры в зале. Я очень люблю ходить в бассейн да и просто гулять, чтобы набрать большое количество шагов. Мой главный секрет по уходу — это любовь к себе. Именно она подсказывает, что нужно скорректировать и где можно себя пожалеть.
Также голубоглазая блондинка призналась, о чем мечтает.
— Безусловно, сейчас моя главная мечта — получение титула «Мисс Россия-2024». Это то, ради чего я прошла большой путь. Но, если говорить о чем-то более далеком и конкретном, то это открытие большой детской медицинской клиники в Ростове, которая будет способна вместить в себя операционные и палаты для реабилитации детей. Помогать больным малышам и сохранять детскую беззаботность — в этом я вижу смысл своей жизни.
СЕКРЕТ УСПЕХА.
Александра поделилась, что ей позволяет мечтать столь масштабно и ставить себе столь высокую планку.
— Мой личный секрет успеха кроется в самодисциплине, постановке четких жизненных планов и их реализации.
Участвуя в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2024», ростовчанка уверена, что выполняет важную миссию.
— Это, прежде всего, возможность показать, что красота у нас, южанок, особенная. И не случайно мы не раз завоевывали на этом конкурсе высшие награды. Мне важно попасть в топ-10, чтобы ростовчане гордились мной и нашим городом. Это достижение невероятным образом поднимет мою самооценку и придаст сил в будущем на покорение новых горизонтов. А в целом планы на будущее — это безостановочное движение вперед!