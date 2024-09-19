Не променяет медицинский халат на модельные шпильки: Участница «Мисс Россия-2024» из Ростова мечтает открыть детскую клинику

— Придерживаюсь интуитивного питания и как будущий врач знаю — на любой диете можно сидеть только после назначения ее специалистом. Любимое блюдо, конечно, десерт — крем-брюле. А спорт для меня — это не только тренажеры в зале. Я очень люблю ходить в бассейн да и просто гулять, чтобы набрать большое количество шагов. Мой главный секрет по уходу — это любовь к себе. Именно она подсказывает, что нужно скорректировать и где можно себя пожалеть.