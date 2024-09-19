Кай Метов рассказал, что повлияло на популярность его песен в 90-х

С первой и единственной женой Натальей певец расстался в 1991 году.
«У меня был серьезный стресс, который сказался и на здоровье, и на отношении к миру, и на понимании, что значит женщина в твоей судьбе», — признался Метов в разговоре с ТАСС. По словам музыканта, сложная ситуация заставила его обратиться к самоиронии и иронии, что открыло дорогу экспериментам в творчестве.
Я всегда пытался сделать что-то свое. Может быть, поначалу угловатое, может, смешное, может, не в общем тренде, но самодостаточное и со своей личной изюминкой.
Кай Метов
певец, композитор.
Исполнитель отметил, что перелом в стране и «шоковое состояние» людей также отразились на его музыке.
Ранее Метов рассказал, что написал песню «Роза чайная» для Маши Распутиной бесплатно.