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Кай Метов рассказал, что повлияло на популярность его песен в 90-х

С первой и единственной женой Натальей певец расстался в 1991 году.

Источник: Звук

С первой и единственной женой Натальей певец расстался в 1991 году.

«У меня был серьезный стресс, который сказался и на здоровье, и на отношении к миру, и на понимании, что значит женщина в твоей судьбе», — признался Метов в разговоре с ТАСС. По словам музыканта, сложная ситуация заставила его обратиться к самоиронии и иронии, что открыло дорогу экспериментам в творчестве.

Я всегда пытался сделать что-то свое. Может быть, поначалу угловатое, может, смешное, может, не в общем тренде, но самодостаточное и со своей личной изюминкой.

Кай Метов
певец, композитор.

Исполнитель отметил, что перелом в стране и «шоковое состояние» людей также отразились на его музыке.

Ранее Метов рассказал, что написал песню «Роза чайная» для Маши Распутиной бесплатно.