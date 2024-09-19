Кай Метов рассказал, что повлияло на популярность его песен в 90-х

«У меня был серьезный стресс, который сказался и на здоровье, и на отношении к миру, и на понимании, что значит женщина в твоей судьбе», — признался Метов в разговоре с ТАСС. По словам музыканта, сложная ситуация заставила его обратиться к самоиронии и иронии, что открыло дорогу экспериментам в творчестве.