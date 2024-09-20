Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни профессор БФУ Аркадий Троепольский

Прощание с доктором философских наук состоится 21 сентября.

Источник: БФУ им. И. Канта

Ушел из жизни профессор БФУ имени Канта, доктор философских наук Аркадий Троепольский. Об этом сообщает пресс-служба университета.

С 1974 года деятельность Аркадия Николаевича была связана с калининградским университетом, он прошел все ступени карьеры университетского преподавателя от ассистента до профессора.

Отмечается, что в сферу научных интересов профессора входили вопросы метафизики, логики, онтологии и теории познания. Аркадий Николаевич был сосредоточен на исследовании природы философского знания, его рациональных и метафизических основ.

Как логик и педагог профессор Троепольский стремился прививать своим ученикам научно обоснованные знания.

Отпевание усопшего состоится 21 сентября в 11:30 в храме Кирилла и Мефодия на проспекте Мира. Похороны пройдут на Новом городском кладбище на Балтийском шоссе.