Ушел из жизни профессор БФУ Аркадий Троепольский

Ушел из жизни профессор БФУ имени Канта, доктор философских наук Аркадий Троепольский. Об этом сообщает пресс-служба университета.
С 1974 года деятельность Аркадия Николаевича была связана с калининградским университетом, он прошел все ступени карьеры университетского преподавателя от ассистента до профессора.
Отмечается, что в сферу научных интересов профессора входили вопросы метафизики, логики, онтологии и теории познания. Аркадий Николаевич был сосредоточен на исследовании природы философского знания, его рациональных и метафизических основ.
Как логик и педагог профессор Троепольский стремился прививать своим ученикам научно обоснованные знания.
Отпевание усопшего состоится 21 сентября в 11:30 в храме Кирилла и Мефодия на проспекте Мира. Похороны пройдут на Новом городском кладбище на Балтийском шоссе.