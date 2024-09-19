«Собор — это врата в мир Божий»: В Ростове презентовали уникальную фотокнигу

— Дело реставрации церкви, конечно, дело не только человеческое, но и Божье, — обратился Меркурий к присутствующим. — Сегодня мы говорим не только о реставрации собора, но и создании этой книги. Она уникальная. И помните, что собор — это врата в мир Божий.