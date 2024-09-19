«Собор — это врата в мир Божий»: В Ростове презентовали уникальную фотокнигу

В донской столице в четверг, 19 сентября, на площадке «Шолохов-Центр» состоялась презентация уникального в своем роде издания — фотокниги «Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы».
Она посвящена историческим вехам строительства и воссоздания собора. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подчеркнул, что реставрация собора — это труд сотен людей.
— Дело реставрации церкви, конечно, дело не только человеческое, но и Божье, — обратился Меркурий к присутствующим. — Сегодня мы говорим не только о реставрации собора, но и создании этой книги. Она уникальная. И помните, что собор — это врата в мир Божий.
Также митрополит поблагодарил всех причастных к выпуску издания.
В свою очередь, пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский напомнил, что грандиозная реставрация шла с 2011 по 2019 год.
— Результат ошеломил видавших виды! Город и область получили в идеальном состоянии отреставрированным исторический памятник, — прокомментировал Игорь Павлович.
К слову, дата презентации книги была выбрана не случайно. Мероприятие прошло накануне Престольного дня Кафедрального собора.
— Ключевые фигуры, принявшие участие в восстановлении храма, захватывающе и нетривиально прокомментировали то, что можно будет увидеть на страницах альбома, — рассказал о событии Игорь Петровский.
В фотокниге можно увидеть работы Дениса Демкова, Александра Бережного и отца Сергия Грибова. Снимки «до» и «после» реставрации отражают важнейшие этапы изменений и поражают масштабом выполненных работ.
Отметим, что большой вклад в реставрацию внесли Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и Глава региона Василий Голубев.