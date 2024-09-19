СССР и Финляндия заключили мирный договор 80 лет назад

Таким образом, если абстрагироваться от того, что нацистская Германия во Второй мировой войне олицетворяла зло, действия Финляндии по отношению к союзникам-немцам можно охарактеризовать как предательство и саботаж. Предательство стало откровенным, когда в ноябре 1941 года финны по требованию США стали саботировать наступление на Кировскую железную дорогу, которая связывала Мурманск с остальной страной и обеспечивала торговлю с западными союзникам СССР. По сути, немцы под Ленинградом столкнулись с парадоксом — с севера город «прикрывал» их же собственный союзник, и чтобы прорваться туда, им потребовалось бы оккупировать саму Финляндию, что было практически невозможно.