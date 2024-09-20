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В Калининграде во время ремонта школы нашли газету 1885 года

Выпуск неплохо сохранился.

Источник: Комсомольская правда

Историческую находку сделали рабочие, которые проводят капремонт здания бывшей школы № 12 на улице Багратиона. Номер газеты Konigsberger Allgemeine Zeitung (Кенигсбергская общественная газета) лежал в дымоходе. Судя по шапке издания, выпуск № 109 был напечатан в мае 1885 года.

.Здание, в котором нашли газету, до войны занимала Хабербергская средняя школа. Точных данных о дате постройки до сих пор нет.

В наше время здесь еще недавно находилась школа № 12, но теперь, после реорганизации, это будет корпус школы № 16 для учеников 7−11-х классов.

археология